Manchester City : le bijou de Jérémy Doku face à Liverpool

Intenable face à Liverpool, Jérémy Doku restera l’un des grands artisans de la victoire de Manchester City, ce dimanche, lors de la 11e journée de Premier League. Juste techniquement et décisif sur chaque prise de balle, l’ancien joueur de Rennes a finalement scellé le succès des siens peu après l’heure de jeu.

Trouvé à l’entrée de la surface, le numéro 11 de City repiquait dans l’axe avant de tromper le portier des Reds d’une magnifique frappe enroulée du droit (3-0, 63e). Poison permanent, Doku cédait finalement sa place à Omar Marmoush dix minutes plus tard et sous les acclamations de l’Etihad Stadium.