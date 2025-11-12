Toute l’Espagne panique pour Lamine Yamal, les fans anglais demandent le Ballon d’Or pour Jérémy Doku

La pubalgie de la discorde

En Espagne, on ne parle que de la polémique Lamine Yamal. «Lamine se retrouve encore dans un pétrin», placarde AS. Nouvel épisode explosif entre le Barça et la Fédération espagnole à propos de Lamine Yamal. Le joueur a été libéré du rassemblement de la Roja après avoir subi un traitement invasif pour sa pubalgie sans prévenir les médecins de la RFEF, provoquant leur colère. Luis de La Fuente a parlé d’une situation « anormale », tandis que le Barça défend son droit de protéger son joueur avant la Coupe du monde. Le club estime que Lamine aurait dû être dispensé, comme Nico Williams, également blessé. Cette affaire ravive les tensions entre de La Fuente et Hansi Flick, déjà opposés en septembre sur la gestion médicale du jeune prodige. Marca parle de «la tourmente Lamine Yamal». Dans le Mundo Deportivo, on demande à «protéger Lamine Yamal». L’Équipe parle de «soins qui irritent». Selon Sport, le médecin belge Ernes Schilders, spécialiste de la chirurgie de la pubalgie, est arrivé à Barcelone pour proposer son diagnostic sur la blessure du phénomène de Rocafonda qui veut tout faire pour ne pas mettre la Coupe du Monde en danger. Barcelone glisse qu’il est dans son droit “de protéger le joueur et de le mettre sous traitement spécifique entre les mains des médecins qu’il considère”, selon des sources du club du Barça.

Doku fait sensation

Quand on pense à Manchester City cette saison, les noms d’Haaland et de Cherki reviennent souvent en tête. Mais il ne faut pas oublier Jeremy Doku qui impressionne et commence à se faire un nom auprès des fans, au point d’être surnommé le «Ballon d’Oku » sur les réseaux sociaux. Bien qu’Erling Haaland reste le favori pour les grands prix individuels, Doku montre un nouveau niveau de performance avec des buts et passes décisives, notamment un superbe but contre Liverpool. Son jeu de dribbles spectaculaire, combiné à une efficacité offensive accrue, renforce son influence sur l’équipe et sa crédibilité dans les discussions sur le Ballon d’Or. Pep Guardiola souligne l’excellence de Doku et sa capacité à changer le cours des matchs grâce à sa technique et sa créativité.

L’excellence à la portugaise

En France, on parle des secrets de la réussite du Portugal. Que ce soit les joueurs, entraîneurs et dirigeants, le monde est à eux. Les Portugais réussissent partout à l’international. On le voit avec l’agent de joueur Jorge Mendes, les footballeurs Vitinha et Cristiano Ronaldo, le conseiller football Luis Campos. Ou encore les entraîneurs comme Paulo Fonseca ou Conceicao. Il y a cette envie de découvrir le monde, de s’expatrier, c’est comme une culture chez eux, constate le journal L’Équipe. Le réseau, très important pour les agents, est omniprésent puisque «la notion de partage les stimule». Pour les entraîneurs, il y a une approche scientifique au cœur de la formation, une grande expertise au très haut niveau. Il ne manque plus qu’à la sélection portugaise de remporter la Coupe du monde pour confirmer cette omniprésence dans le football moderne.