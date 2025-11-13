Laurent Blanc dévoile les limites de Rayan Cherki

Présent avec l’équipe de France pour les deux matches face à l’Ukraine et l’Azerbaïdjan comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Rayan Cherki fait l’unanimité. Encensé hier par Kylian Mbappé et Didier Deschamps, le joueur de Manchester City a une carte à jouer durant ce rassemblement s’il veut s’imposer comme un des leaders techniques de la sélection. Ancien entraîneur de Cherki à l’Olympique Lyonnais durant la saison 2022/2023, Laurent Blanc a lui aussi exprimé dans les colonnes de L’Équipe tout le bien qu’il pense de son ancien protégé.

«Je ne sais pas d’où ça vient, si c’est de la rue, si c’est de l’inné, mais du talent, il en est bourré. Je peux vous assurer que des joueurs comme lui, il n’y en a pas beaucoup. C’est une perle rare. » Et selon le Président, Cherki n’a pas beaucoup de limites. «Il n’a pas de limites techniquement. Ses limites, elles seront davantage tactiques et physiques. Physiquement, j’ai eu le plaisir de le revoir récemment, il a changé et en bien. Il est dans le monde des grands, des très grands. Si tactiquement il s’adapte, il aura énormément d’atouts. Son don et son génie en font un joueur rare. Il faut qu’il trouve le coach qui lui fasse confiance. Et je pense qu’il l’a». C’est dit.