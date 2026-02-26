La revanche de patron de Vinicius Jr, Dortmund se fait fracasser en Allemagne après l’humiliation

Vinicius a répondu en patron

Le Real Madrid a pris le chemin des huitièmes en dansant grâce à Vinicius Jr. Le club madrilène a battu Benfica 2-1 au Bernabéu, un succès qui aura été difficile et qui a mis du temps à se dessiner en l’absence de Kylian Mbappé. Mais une semaine après la polémique raciste avec Gianluca Prestianni, Vinicius a pris sa revanche de la plus belle des manières comme l’écrit le Daily Mail. Le Brésilien a confirmé sa grosse forme du moment en inscrivant le but de la victoire pour son équipe, celui-ci a une saveur particulière, mais il est surtout très important. « Vini danse de plus belle » écrit le journal L’Équipe. Forcément, Vinicius ne s’est pas privé d’aller lâcher un petit pas de danse au poteau de corner pour célébrer, un geste acclamé par tout le stade. Elle paraît presque lointaine l’époque où le Brésilien était sifflé par le Bernabéu, aujourd’hui Vinicius a fait la différence par ses performances et le contexte du moment lui a donné un supplément d’âme. Dans un Santiago Bernabéu acquis à sa cause, le numéro 7 du Real Madrid a été le leader offensif de son équipe, encore plus en l’absence de Kylian Mbappé.

Le Borussia Dortmund se fait allumer

« Élimination honteuse », placarde le journal Bild. On pensait que le Borussia Dortmund avait fait le plus dur la semaine dernière, mais la soirée d’hier a été cauchemardesque sur tous les plans et le club allemand est passé à la trappe après sa défaite 4-1 contre l’Atalanta Bergame. Ramy Bensebaïni a complètement coulé, tout comme son équipe et la presse allemande ne manque pas de le souligner. «Le désastre Dortmund» écrit Bild. Il n’y a eu que le petit but de Karim Adeyemi pour donner un semblant d’espoir aux Allemands. Hormis ça, le BVB a été mangé dans l’intensité par l’Atalanta Bergame qui a eu le mérite de réaliser une vraie rencontre de Ligue des Champions. Dortmund est KO avant le Klassiker. Un coup dur énorme parce que même si le BVB n’était pas favori, c’est une chance de titre qui s’envole et on se dirige vers une saison blanche vu l’avance du Bayern en championnat. Samedi, Dortmund affrontera justement le leader du championnat, et il va falloir que Niko Kovac remette les têtes de ses joueurs à l’endroit parce qu’avec une prestation comme hier, le Bayern risque de se régaler.

La presse portugaise salue la prestation de Benfica

Élimination avec les honneurs pour Benfica. "C’était bien mais ça n’a pas suffi" écrit le journal A Bola sur sa une. Les Aigles y ont forcément cru avec l’ouverture du score de Rafa Silva, mais Aurélien Tchouaméni a égalisé dans la foulée. "Benfica attrape les étoiles mais laisse échapper le ciel" ajoute le quotidien, le club entraîné par José Mourinho a délivré une très belle prestation mais les erreurs défensives ont fini par condamner Benfica. Le genre de petites erreurs qui peut passer en Liga portugaise, mais pas en Ligue des Champions. Il y aura forcément quelques regrets pour Benfica, même si le sentiment de fierté règne aussi. L’adjoint de José Mourinho a d’ailleurs rappelé que sur les trois matches de Ligue des Champions contre le Real Madrid, on était à 5-5. Le signe que le Benfica Lisbonne a fait plus que rivaliser avec le club madrilène.