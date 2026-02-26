Menu Rechercher
Liga

Le FC Barcelone confirme une longue absence pour Frenkie de Jong

Par Maxime Barbaud
1 min.
De Jong avec le Barça face au PSG @Maxppp

Mauvaise nouvelle pour Frenkie de Jong (28 ans) et le FC Barcelone. Le milieu de terrain néerlandais s’est blessé lors de la dernière séance d’entraînement ce jeudi, et va devoir s’absenter des terrains quelque temps, d’après le communiqué des Blaugranas. Un retour est prévu pour début avril.

FC Barcelona
❗️Medical report

First-team player Frenkie de Jong sustained an injury to the distal biceps of his right leg during this morning’s training session.

Medical tests have confirmed that the expected recovery period will be approximately five to six weeks.
«Frenkie de Jong s’est blessé au biceps distal de la jambe droite lors de la séance d’entraînement de ce matin. Des examens médicaux ont confirmé que la période de convalescence prévue sera d’environ cinq à six semaines», annonce le club. L’international oranje va donc manquer les 8es de finale de Ligue des Champions et le prochain rassemblement de sa sélection.

