PSG : Achraf Hakimi remercie les supporters pour le soutien

Par Josué Cassé
1 min.
Achraf Hakimi avec le PSG @Maxppp

Quelques heures après la qualification décrochée à domicile par le Paris Saint-Germain face à l’AS Monaco en barrage retour de Ligue des champions (2-2, 3-2 à l’aller), Achraf Hakimi a publié une story Instagram ce jeudi après-midi. L’occasion pour lui de remercier les supporters parisiens après la banderole de soutien déployée mercredi soir.

«Merci pour le soutien», a-t-il écrit, avec un émoji cœur, pour légender une photo datant de la rencontre de la veille le montrant sur la pelouse du Parc des Princes devant la banderole « Achraf total soutien » déployée dans la tribune du Collectif Ultras Paris. Pour rappel, Hakimi, accusé d’avoir agressé sexuellement une jeune femme à son domicile en février 2023, a été renvoyé en procès pour viol.

