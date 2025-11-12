L’équipe de France attend de pied ferme Rayan Cherki

Depuis qu’il évolue à Manchester City, Rayan Cherki a conquis tout le monde. L’ancien pensionnaire de l’Olympique Lyonnais a dû composer avec des blessures en début de saison, mais aujourd’hui, tout le monde s’accorde pour l’encenser. À commencer par son coach Pep Guardiola, dithyrambique à son sujet à chaque fois qu’il est interrogé sur lui en conférence de presse. Son profil spectaculaire et sa qualité technique au-dessus de la moyenne lui permettent souvent de débloquer des situations. Et avec un buteur comme Erling Haaland, c’est forcément un régal à alimenter. Pour le joueur de 22 ans, il faut désormais continuer sur cette lancée et surtout enchaîner avec l’équipe de France.

International depuis l’été dernier, Rayan Cherki avait brillé pour sa première avec les Bleus. Dans une équipe qui a perdu un peu de créativité offensive, l’ancien joueur de l’OL est forcément un profil très important, qui a clairement un coup à jouer. C’est en tout cas ce qu’a confirmé ce mercredi Didier Deschamps en conférence de presse, expliquant que Cherki pouvait être bien plus qu’un supersub. « Les observateurs peuvent avoir des analyses différentes. Il a cette capacité technique de faire des différences, que ce soit par la passe ou par le but. La liberté sur le terrain, il l’a. Après, tout dépend dans quelle zone il évolue. Dans le football moderne, on ne peut pas se permettre de perdre un joueur quand on n’a pas le ballon, il y a des efforts à faire. Qu’il ait la capacité de rentrer et de faire la différence, c’est bien. On n’a pas toujours eu ça d’ailleurs. Mais il n’en est qu’au tout début à City : il a été blessé un mois, il a fait des entrées, il change d’environnement, de partenaires. Il est capable d’être décisif dès le début pour moi, mais en fin de match, avec la fatigue de l’adversaire, quand tu es technique, tu as un avantage. Ce n’est pas plus facile, car tout le monde n’arrive pas à être décisif en rentrant, mais ça peut aider. Rayan a la capacité de commencer les matchs. »

Rayan Cherki est attendu

L’analyse du sélectionneur des Bleus est également partagée par le capitaine Kylian Mbappé, qui a eu des mots forts pour qualifier son coéquipier. « C’est un talent spécial. Pour moi, il a un don qu’il est en train d’exploiter. Il est en train de se mettre en marche pour l’exploiter au maximum, il a ce talent inné et spectaculaire. Il s’est très bien intégré dans le groupe, à Manchester City. On voit qu’il a déjà créé une connexion spéciale avec certains joueurs. Avec l’Équipe de France, il a bien commencé quand il est arrivé en juin. Il a une occasion de revenir, j’espère qu’il va être aussi bon qu’il l’est à Manchester City. Il n’y a pas le temps pour les automatismes, il faut donner la meilleure version de toi-même pour le pays, Rayan le sait. Je ne sais pas s’il va jouer. S’il joue, il sait ce qu’il doit faire. À Manchester, ça se passe bien pour lui. Il faut lui donner ce crédit-là. Il faut toujours confirmer. S’il joue demain, il faudra confirmer encore une fois qu’on mérite de porter ce maillot-là. »

Le Citizen appréciera donc les mots à son égard lors de cette conférence de presse. De retour en forme petit à petit avec City, Rayan Cherki a clairement un coup à jouer dans cette équipe de France qui cherche toujours la bonne formule. Capable de plusieurs coups d’éclat en sortie de banc, l’attaquant de 22 ans pourrait profiter du match face à l’Ukraine pour montrer qu’il peut aussi assurer en tant que titulaire. Car Didier Deschamps, s’il n’a pas donné d’indication, a tenu à préciser que Cherki avait clairement les épaules pour débuter dans un match aussi important pour la qualification à la prochaine Coupe du Monde 2026. Réponse ce jeudi…