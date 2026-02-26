Menu Rechercher
Benfica : Prestianni a liké un post critiquant un coéquipier

Par Matthieu Margueritte
Gianluca Prestianni @Maxppp
Real Madrid 2-1 Benfica

Il n’a pas joué le barrage retour face au Real Madrid, mais Gianluca Prestianni était bien présent dans la capitale espagnole pour assister à la défaite de Benfica. Et en attendant le verdict de l’enquête de l’UEFA sur ses propos tenus lors du match aller, l’Argentin fait encore parler de lui ce jeudi. Le quotidien portugais O Jogo révèle que le joueur des Aguias, Sidny Cabral, a demandé le maillot de Vinicius Junior à la fin du match.

De quoi lui attirer les foudres des supporters du SLB sur les réseaux sociaux alors que le joueur n’a finalement pas obtenu la tunique tant espérée. Mais ce n’est pas l’information la plus importante. Le média lusitanien explique que Prestianni a liké un post critiquant le choix de Cabral d’avoir demandé le maillot du Brésilien. Ambiance…

