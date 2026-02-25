Menu Rechercher
Commenter 107
CDM

EdF : les 6 attaquants qui sont sûrs d’aller au Mondial

Par Jordan Pardon
1 min.
L'équipe de France contre l'Ukraine @Maxppp

Les places vont coûter cher. À moins de 4 mois de la prochaine Coupe du Monde, on peut déjà s’essayer au jeu des pronostics, mais bien malin celui qui réussira à prédire la liste complète de Didier Deschamps. A priori, le sélectionneur des Bleus devrait convoquer 8, voire 9 attaquants. Et à en croire L’Équipe, 6 sont aujourd’hui quasiment certains d’être du voyage.

La suite après cette publicité

Il y a évidemment le capitaine Kylian Mbappé, le Ballon d’Or Ousmane Dembélé, le Golden Boy Désiré Doué, le meilleur passeur d’Europe Michael Olise, mais aussi Bradley Barcola et Rayan Cherki. Deux autres semblent prendre de l’avance, à savoir Marcus Thuram et Hugo Ekitike. Si Deschamps faisait le choix de convoquer un neuvième offensif, le dernier strapontin se jouerait actuellement entre Randal Kolo Muani, Florian Thauvin, Jean-Philippe Mateta, Christopher Nkunku, Kingsley Coman ou Maghnes Akliouche.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (99+)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
France
Kylian Mbappé
Ousmane Dembélé
Rayan Cherki
Désiré Doué
Michael Olise

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
France Flag France
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
Rayan Cherki Rayan Cherki
Désiré Doué Désiré Doué
Michael Olise Michael Olise
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier