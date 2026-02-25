EdF : les 6 attaquants qui sont sûrs d’aller au Mondial

Les places vont coûter cher. À moins de 4 mois de la prochaine Coupe du Monde, on peut déjà s’essayer au jeu des pronostics, mais bien malin celui qui réussira à prédire la liste complète de Didier Deschamps. A priori, le sélectionneur des Bleus devrait convoquer 8, voire 9 attaquants. Et à en croire L’Équipe, 6 sont aujourd’hui quasiment certains d’être du voyage.

Il y a évidemment le capitaine Kylian Mbappé, le Ballon d’Or Ousmane Dembélé, le Golden Boy Désiré Doué, le meilleur passeur d’Europe Michael Olise, mais aussi Bradley Barcola et Rayan Cherki. Deux autres semblent prendre de l’avance, à savoir Marcus Thuram et Hugo Ekitike. Si Deschamps faisait le choix de convoquer un neuvième offensif, le dernier strapontin se jouerait actuellement entre Randal Kolo Muani, Florian Thauvin, Jean-Philippe Mateta, Christopher Nkunku, Kingsley Coman ou Maghnes Akliouche.