Cristiano Ronaldo achète 25 % d’un club espagnol !

Cristiano Ronaldo est insatiable. À 41 ans, le footballeur portugais continue de vivre à fond sa passion du football. En 2026, l’ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United s’est lancé le défi de remporter la Coupe du Monde avec son pays. En club, il espère toujours remporter des titres avec Al-Nassr, lui qui fait tout son possible pour atteindre la barre des 1000 buts en carrière. Une carrière rondement menée qui l’a mené dans les meilleurs clubs du monde. Vainqueur du Ballon d’Or à cinq reprises, l’international lusitanien ne se contente pas uniquement du ballon rond.

Roi du marketing, il est aussi un panneau publicitaire ambulant, lui qui est une véritable poule aux œufs d’or pour les marques. Redoutable homme d’affaires, CR7 investit dans divers domaines, dont l’immobilier. Mais ce n’est pas tout. Ce jeudi, l’attaquant né en 85 a décidé d’investir une partie de son argent dans le football. Il est officiellement devenu actionnaire du club espagnol d’Almeria, dont il détient désormais 25% des parts via sa filiale CR7 Sports Investments. Une nouvelle annoncée dans un communiqué de presse. «Cristiano Ronaldo investit dans l’UD Almería au sein du consortium propriétaire du club, dirigé par le groupe SMC», peut-on lire.

CR7 investit à Almeria

Puis il a été indiqué : «Cristiano Ronaldo a acquis 25 % des parts de l’UD Almería par le biais de CR7 Sports Investments, une filiale de CR7 SA, ce qui constitue une étape importante dans la poursuite de l’expansion du club et du portefeuille d’investissements de l’homme d’affaires portugais. Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’expansion internationale de l’entité menée par le président Mohamed Al Khereiji à travers son conglomérat SMC Group». Président de l’UD Almería, Mohamed Al Khereiji s’est réjoui de cette heureuse nouvelle.

« Nous sommes très heureux que Cristiano ait choisi notre club pour investir. Il est considéré comme le meilleur joueur de l’histoire, il connaît très bien le football espagnol et il comprend le potentiel de ce que nous construisons ici, tant au niveau de l’équipe première que du centre de formation.» De son côté, Cristiano Ronaldo a aussi évoqué ce nouveau projet ambitieux. « Depuis longtemps, mon ambition est de contribuer au football en dehors des terrains. L’UD Almería est un club aux bases solides et au potentiel de croissance évident. Je me réjouis de travailler aux côtés de l’équipe dirigeante pour accompagner le club dans sa prochaine phase de développement». Troisième de deuxième division espagnole, Almeria, qui a connu des échecs avec ses investisseurs saoudiens, vise une montée en élite. Ce qui serait un bon départ pour le club et CR7.