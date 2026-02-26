Affaire Hakimi : ce qu’a dit Mbappé aux enquêteurs

Suite au renvoi en procès de l’affaire Hakimi, l’avocate du défenseur du PSG, Me Fanny Colin, est montée au créneau sur BFM TV. Après avoir défendu son protégé et critiquer l’attitude de la femme accusant l’international marocain de viol, elle a ensuite dévoilé ce qu’a dit Kylian Mbappé aux enquêteurs. Entendu par la police dans le cadre de la procédure pour viol et agression sexuelle, le capitane des Bleus a affiché un soutien total à son ancien coéquipier.

«Il a confirmé en tous points les déclarations d’Achraf Hakimi. Il a tout d’abord confirmé le comportement respectueux de Monsieur Hakimi vis-à-vis des femmes, le comportement approprié qu’il a toujours eu. Il a surtout confirmé qu’Achraf Hakimi avait été sidéré au moment où l’accusation d’un viol par pénétration digitale avait été portée contre lui, qu’il ne comprenait pas cette accusation et qu’il ne voyait pas d’où ça pouvait venir», a confié Me Collin, dans des propos relayés sur RMC Sport.