Manchester City : Rayan Cherki a marqué les esprits

«Pep Guardiola a recruté un monstre». Le titre de AS parle de lui-même. Pour mieux illustrer son propos, le quotidien espagnol a préféré mettre Rayan Cherki à la une plutôt que Phil Foden, pourtant auteur d’un doublé et d’une grosse prestation, ou Erling Haaland, lequel a tout de même inscrit sa 27e réalisation toutes compétitions confondues cette saison. Le Français n’est pourtant entré qu’à la 79e minute, mais ce fut suffisant pour marquer les esprits.

Et marquer tout court également. Manchester City ne menait plus que 3-1 lors de son entrée en jeu, Anton redonnant un semblant d’espoir au Borussia Dortmund quelques minutes plus tôt. L’ancien Lyonnais a assuré le show, et le succès des siens après une percée plein axe dans la défense adverse et un tir ras du sol dans le petit filet de l’impuissant Kobel. Il s’agit de son tout premier but en Ligue des Champions, il en appellera probablement d’autres.

Déjà 3 buts et 3 passes décisives cette saison

Le voilà déjà à 3 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues, en seulement 280 minutes de jeu, lui qui n’a pas été épargné par les pépins physiques depuis le début de la saison. Quelques minutes plus tôt, il avait déjà mis le feu de la défense en débordant sur une passe de Foden. Cherki avait été annoncé comme un concurrent solide à l’Anglais, voire son remplaçant. Hier, Pep Guardiol a décidé de les associer sur la fin de match, avec réussite.

« Nous avons connu dix mauvaises minutes qui ont suivi notre but encaissé, ça n’allait pas car ils ont pressé, ils ont aligné cinq, six, sept joueurs devant. Mais après être passés à une défense à cinq, nous avons pu mieux gérer la fin de match et nous avons conclu avec un beau but », expliquait Pep Guardiola après ce nouveau succès autoritaire 4-1. Déjà auteur d’un doublé de passes décisives le week-end dernier face à Bournemouth, Rayan Cherki confirme. Il faudra bien compter sur lui à Manchester City.