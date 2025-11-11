Julian Nagelsmann vole au secours de Florian Wirtz

Le début d’aventure de Florian Wirtz à Liverpool commence sérieusement à inquiéter. En difficulté depuis son arrivée en Premier League, l’international allemand peine à s’imposer dans un collectif en pleine reconstruction. Un contexte que Julian Nagelsmann, son sélectionneur, a tenu à rappeler pour défendre son joueur : « la situation est très complexe et difficile quand on regarde son club. L’an dernier, ils ont remporté la Premier League, mais plusieurs joueurs sont partis et de nouveaux sont arrivés. Chacun des cinq attaquants veut être la star, ce qui ne facilite pas les choses pour Flo. »

Nagelsmann a également évoqué la période d’adaptation nécessaire pour un joueur comme Wirtz, tout en saluant ses efforts récents avec la Mannschaft : « je ne peux pas influencer ses performances à Liverpool, seulement ce qu’il fait ici. Je pense qu’il a fait des progrès dans la bonne direction en octobre. Nous savons tous ce dont il est capable. C’est normal d’avoir un passage à vide. Nous l’aiderons et le soutiendrons pour qu’il garde la tête froide ». Un discours protecteur de la part de son manager, qui lui fait confiance dans le collectif de la Mannschaft.