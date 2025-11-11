Menu Rechercher
Qualifs CdM 2026 : le match France-Ukraine placé sous haute surveillance

Par André Martins
Dix ans jour pour jour après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis, l’équipe de France affrontera l’Ukraine au Parc des Princes, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Ce match, chargé symboliquement, se tiendra en plein cœur de la capitale, à proximité des lieux touchés par les attaques de 2015, ce qui a conduit les autorités à renforcer légèrement le dispositif de sécurité autour de la rencontre. Deux éléments expliquent cette vigilance accrue : la présence de la sélection ukrainienne, qui bénéficie d’un encadrement spécifique lors de ses déplacements en raison de la guerre en cours avec la Russie, et la date hautement sensible de cette rencontre, marquée par les hommages prévus aux victimes des attentats.

Selon RMC Sport, les autorités françaises et la Fédération française de football (FFF) ont prévu un contrôle plus strict à l’entrée du stade, ainsi qu’une présence accrue d’agents de sécurité, conformément aux consignes du ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez. Environ 45 000 spectateurs sont attendus jeudi soir, dont quelques supporters ukrainiens. Si le calendrier de l’UEFA rendait un changement de date presque impossible, la FFF a choisi de faire de ce match une occasion de recueillement national et de mémoire, dix ans après le drame survenu alors que la France affrontait déjà l’Allemagne au Stade de France.

