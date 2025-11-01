Manchester City : Guardiola explique pourquoi Foden et Cherki jouent rarement ensemble

Pep Guardiola a l’habitude d’encenser publiquement ses propres joueurs. Dernièrement, c’est Rayan Cherki qui avait goûté au discours enflammé de son coach. Mais sur le terrain, l’entraîneur de Manchester City ne fait pas toujours jouer ses créateurs ensemble. C’est le cas avec l’ancien Lyonnais et Phil Foden. Et voici pourquoi.

«C’est une option tout à fait envisageable de les faire jouer ensemble. Je ne vais pas dire que je n’aime pas ce genre de joueurs, mais il faut comprendre ce que c’est que de jouer en Premier League, avec le physique que cela implique. Nous devons trouver le bon équilibre. Nous l’avons vu contre Villa, nous n’étions pas assez solides pour tenir le coup. Ils apprendront», a confié Guardiola en conférence de presse.