La Juventus garde confiance en ses recrues estivales

Si la Juventus a changé d’entraîneur (exit Igor Tudor, place à Luciano Spalletti) et se situe à une triste 8e place du classement de Serie A, c’est notamment à cause du faible rendement des recrues estivales, à commencer par Jonathan David (1 but) et Lois Openda (0 but). Dusan Vlahovic est ainsi l’attaquant le plus convaincant, malgré une situation contractuelle qui ne plait guère aux dirigeants bianconeri.

Interrogé en marge de la conférence de présentation de Luciano Spalletti, le directeur général de la Juve, le Français Damien Comolli, a affiché son soutien aux recrues et assuré ne pas penser au mercato hivernal pour renforcer l’effectif. « On en a parlé avec Luciano. S’il y a des opportunités, on les saisira, mais on n’y pense pas pour l’instant. Je suis très serein et confiant. On a recruté d’excellents joueurs l’été dernier. On en reparlera dans 12 ou 18 mois. Tout prend du temps, et je ne passe pas mes nuits à chercher de nouvelles recrues », a ainsi lancé Comolli.