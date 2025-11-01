OL : décision imminente pour Endrick

Endrick a donné sa priorité totale à l’Olympique Lyonnais, et les discussions progressent positivement entre le joueur et le club, d’après les informations du journaliste spécialisé Fabrizio Romano. L’attaquant brésilien, suivi par plusieurs équipes européennes, semble séduit par le projet lyonnais et se montre très ouvert à l’idée d’évoluer en Ligue 1 afin de relancer sa carrière.

La suite après cette publicité

L’opération porterait sur un prêt sec, sans option d’achat, comme nous le révélions mercredi. La décision finale devrait tomber en début de semaine prochaine, mais tout indique qu’Endrick est très motivé à l’idée de rejoindre l’OL, dans l’espoir d’enchaîner enfin les minutes, lui qui n’en a pas disputé une seule cette saison. Avec le Mondial 2026 en ligne de mire…