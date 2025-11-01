Menu Rechercher
Commenter 38
Liga

OL : décision imminente pour Endrick

Par André Martins
1 min.
Endrick @Maxppp

Endrick a donné sa priorité totale à l’Olympique Lyonnais, et les discussions progressent positivement entre le joueur et le club, d’après les informations du journaliste spécialisé Fabrizio Romano. L’attaquant brésilien, suivi par plusieurs équipes européennes, semble séduit par le projet lyonnais et se montre très ouvert à l’idée d’évoluer en Ligue 1 afin de relancer sa carrière.

La suite après cette publicité

L’opération porterait sur un prêt sec, sans option d’achat, comme nous le révélions mercredi. La décision finale devrait tomber en début de semaine prochaine, mais tout indique qu’Endrick est très motivé à l’idée de rejoindre l’OL, dans l’espoir d’enchaîner enfin les minutes, lui qui n’en a pas disputé une seule cette saison. Avec le Mondial 2026 en ligne de mire…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (38)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Ligue 1
Real Madrid
Lyon
Endrick

En savoir plus sur

Liga Liga
Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Lyon Logo Lyon
Endrick Endrick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier