Kylian Mbappé a envoyé un huissier au PSG pour réclamer 6 M€ !

Le conflit entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé n’en finit plus. D’après les informations de L’Equipe, ce vendredi, un huissier s’est présenté au siège du club parisien afin de déposer un commandement de payer près de six millions d’euros, qui seraient toujours dus à l’attaquant français. Fin décembre 2025, le conseil des prud’hommes de Paris avait condamné le PSG à verser 60,9 M€ à son ancien joueur, dont 55 M€ de salaires et primes impayés, ainsi qu’environ 5,9 M€ correspondant aux congés payés et intérêts.

La suite après cette publicité

Si Paris a bien réglé les 55 M€, il n’aurait pas honoré le reste, malgré l’exécution provisoire du jugement. Le PSG dispose désormais de huit jours pour s’exécuter, sous peine de voir la somme saisie directement sur ses comptes. Officiellement, le club champion d’Europe affirme avoir «intégralement payé les salaires et primes» et évoque des «discussions en cours» pour le reste, une version contestée par le camp du joueur. En l’absence de règlement rapide, ce dossier pourrait donc encore s’alourdir. Pour rappel, le PSG a la possibilité de faire appel jusqu’au 19 février.