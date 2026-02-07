Liam Rosenior est devenu la risée du vestiaire de Chelsea

Depuis son arrivée à Chelsea, Liam Rosenior a rapidement été pris pour cible au sein du vestiaire et sur les réseaux sociaux. Le nouvel entraîneur des Blues, pourtant fort d’un parcours solide en Premier League, a vu une vidéo de lui ratant complètement un contrôle de balle lors de la demi-finale de la Carabao Cup contre Arsenal devenir virale… En effet, Les joueurs et internautes n’ont pas manqué de se moquer de lui, certains le comparant à des personnages comiques selon le Daily Mail.

La suite après cette publicité

Malgré les moqueries, Rosenior garde le sourire et prend la situation avec humour. «Les gars m’ont repassé la vidéo et on en a bien rigolé. Estêvão n’arrivait pas à croire que j’étais footballeur professionnel», s’est amusé l’ancien coach de Strasbourg. «C’est un super boulot, j’adore ce métier. Je suis sérieux et exigeant sur certains points. La vie est trop courte. Il faut en profiter. Il faut savoir rire de soi-même. En ce moment, beaucoup de gens dans ce pays se moquent de moi».