Un ancien de Ligue 1 opte en faveur de la multipropriété

Alors que la multipropriété continue de diviser en France, notamment à Strasbourg depuis le rachat du club par le groupe BlueCo (également propriétaire de Chelsea), Younès Belhanda a pris clairement position en faveur de ce modèle. Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, l’ancien milieu offensif de Montpellier estime que ce type de fonctionnement peut tirer un club vers le haut sportivement. En prenant l’exemple du Racing, actuellement bien placé en Ligue 1 et toujours en course en Coupe de France et d’Europe, il assure : « je suis pour, et surtout quand on regarde un club comme Strasbourg. J’aurais aimé qu’il y ait la même chose à Montpellier pour que le club ne descende pas en Ligue 2. Quand je regarde Strasbourg, je prends du plaisir. »

Champion de France avec le MHSC en 2012, le Marocain considère que le football moderne a changé de logique et que la notion d’identité est devenue secondaire face aux réalités économiques. « On sait que le foot maintenant, c’est du business, il n’y a plus de "je m’identifie à ce club", c’est du pipeau », tranche-t-il, avant d’ajouter : « les supporters devraient remercier la multipropriété car ils ont des super joueurs et des résultats qu’ils n’auraient pas en temps normal. Moi je suis pour. » Une sortie qui risque de relancer le débat chez les fans strasbourgeois.