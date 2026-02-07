Chelsea : Rosenior explique le retour anticipé de Mamadou Sarr

Présent en conférence de presse avant d’affronter les Wolves, Liam Rosenior a justifié le retour prématuré de Mamadou Sarr auteur de six premiers mois impressionnants du côté de Strabsourg, soulignant l’importance de renforcer l’équipe avant les prochains rendez-vous cruciaux. Le jeune défenseur de 21 ans, de retour de prêt à Chelsea donc, a été rappelé pour apporter de la profondeur à la défense et soutenir un groupe confronté à un calendrier chargé en Premier League.

L’ancien coach du RCSA a insisté sur le fait que ce retour n’est pas une remise en question de la préparation physique du joueur, mais bien une décision stratégique : « nous avions besoin de renforts au plus vite, Mamadou est prêt et peut nous aider à atteindre nos objectifs », a-t-il expliqué, soulignant l’importance de chaque joueur dans la rotation et la compétitivité de l’équipe. De son côté, Anselmino a fait le chemin inverse, partant en prêt en Alsace.