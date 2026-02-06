Rennes : Habib Beye pose des conditions XXL pour quitter le club

Le soufflé est vite retombé à Rennes. Passé proche du licenciement en octobre comme il l’avait lui-même avoué en conférence de presse, Habib Beye avait réussi à remettre le club sur rail en remportant 8 de ses 9 matchs à partir du mois de novembre. Mais la dynamique s’est vite rompue. En ce début d’année 2026, Rennes est sans conteste l’une des pires équipes de Ligue 1.

La suite après cette publicité

Les Bretons restent sur quatre matchs sans victoire, mais surtout sur trois bouillies consécutives dans le derby face à Lorient (0-2), face à un Monaco malade (4-0) et face à l’OM en Coupe de France (3-0). La défaite pose évidemment problème, comme la mesure du vide depuis le début de l’année. Le discours de Beye ne porte plus vraiment. Malgré la venue des recrues (Yassir Zabiri, Sebastian Szymanski et Arnaud Nordin), les motifs d’espoir sont pauvres, pour ne pas dire inexistants.

La suite après cette publicité

Beye veut partir les poches pleines

Selon nos informations, le coach rennais et ses agents ont ouvert la porte à un départ anticipé, mais pas à n’importe quel prix. Beye souhaite partir les poches pleines et la direction du club en a été informée. Concrètement, le coach de 48 ans souhaiterait partir avec son salaire de cette saison, mais aussi celui de l’année prochaine étant donné que Rennes est actuellement 6e et donc européen. Pour rappel, une qualification en Coupe d’Europe lèverait automatiquement l’année en option dans son contrat. Selon nos informations, Beye aurait également posé une autre condition pour quitter le club.

Estimant avoir été déterminant dans la valorisation de Jérémy Jacquet et Kader Méïté, vendus respectivement 72 et 30 millions d’euros à Liverpool et Al-Hilal, Beye souhaite toucher un pourcentage sur les transferts des deux joueurs. Chose que Rennes n’est pas prêt à lui accorder. Ces dernières semaines, l’ancien entraîneur du Red Star avait déjà déclaré publiquement : «peut-être que le Stade Rennais va faire 100 millions d’euros de plus-value sur deux joueurs qui valaient 3 millions il y a six mois. Il faut comprendre ce que ça représente». Rennes le mesure sûrement mieux que personne en France, puisque la formation reste historiquement son poumon économique. Meilleur centre de formation français depuis trois ans selon l’étude annuelle de la FFF, le club breton multiplie les plus-values sur des joueurs formés chez lui : Désiré Doué a été vendu au PSG 50 millions d’euros, Ousmane Dembélé 35 millions d’euros à Dortmund ou encore Eduardo Camavinga 31 millions d’euros au Real Madrid.