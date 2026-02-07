Menu Rechercher
PSG-OM : Luis Enrique calme le jeu pour Dro Fernández

Par Samuel Zemour - Allan Brevi
Luis Enrique

Alors que le PSG reçoit l’OM ce dimanche soir au Parc des Princes, Luis Enrique a pris la parole en conférence de presse ce samedi pour évoquer l’évolution de sa nouvelle recrue hivernale de 18 ans, Dro Fernández. Le coach espagnol se montre prudent concernant une éventuelle entrée en jeu, soulignant qu’il ne souhaite pas précipiter son intégration.

« Dro est un joueur de grande qualité, un profil différent. On l’a signé pour quatre, cinq années, pas pour quelques matches », a précisé l’Espagnol. « C’est un jeune joueur, il faut suivre son évolution. Je suis content de sa mentalité, mais il n’y a pas de précipitation. » Luis Enrique préfère calmer le jeu pour l’ex-pépite du Barça.

