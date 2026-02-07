Pep Guardiola refuse de se réduire au silence, les raisons du retour au sommet de Florian Wirtz

Pep Guardiola refuse de se taire

Pep Guardiola a affirmé qu’il ne se laisserait pas réduire au silence après ses propos sur les conflits mondiaux, défendant sa liberté d’expression face aux critiques. Le Conseil représentatif juif de Manchester a énoncé que Guardiola devrait « s’en tenir au football » à la suite de son discours passionné sur les guerres à Gaza, en Ukraine et au Soudan. Le manager de Manchester City a insisté sur la condamnation de toutes les violences, sans hiérarchiser les victimes.

La suite après cette publicité

Le retour en grâce de Florian Wirtz

À Liverpool, après des débuts difficiles à Liverpool, Florian Wirtz montre enfin son vrai niveau, avec 5 buts en 2026. Son amélioration s’explique par un renforcement musculaire, une intensité accrue et une meilleure connexion avec ses coéquipiers. Le milieu allemand, autrefois star à Leverkusen, s’adapte progressivement à la Premier League et à la vie en Angleterre. Ses statistiques offensives et défensives ont toutes progressé, confirmant son rôle de leader dans l’équipe.

Gros coup d’arrêt pour Rodrygo

Rodrygo subit un nouveau coup dur avec une tendinose aux ischio-jambiers de la jambe droite, ce qui l’éloignera des terrains pendant une dizaine de jours, le privant de sa titularisation prévue à Mestalla et quasiment du match contre la Real Sociedad. Depuis la Supercoupe, il enchaîne les pépins physiques, jouant souvent diminué et accumulant peu de minutes : seulement 35 % de celles possibles cette saison et trois buts inscrits. Son retour en forme, après une période difficile de 32 matchs sans marquer, avait commencé à se concrétiser avec quatre titularisations consécutives avant cette blessure. Cette pause forcée lui permettra toutefois de se rétablir et de préparer physiquement la phase décisive de la saison. Malgré le contexte frustrant et le timing inopportun, c’est une opportunité pour récupérer de l’énergie et revenir à son meilleur niveau.