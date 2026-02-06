Maroc : Walid Regragui a posé sa démission

Le football va très vite et Walid Regragui était à un petit penalty de rentrer encore plus dans la légende du Maroc. Le sélectionneur des Lions de l’Atlas avait réussi à ramener son équipe jusqu’en finale de CAN, une première depuis 2004. Et après la demi-finale de Coupe du monde, le technicien de 50 ans n’était donc pas passé loin d’apporter un trophée historique au pays qui l’attend depuis 1976. Mais c’était sans compter sur la panenka ratée par Brahim Diaz au bout du bout du temps additionnel face au Sénégal.

La suite après cette publicité

Qu’importe, quelques semaines après la compétition, il est l’heure du bilan pour Walid Regragui. Très décrié depuis l’échec à la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, l’ancien coach du Wydad Casablanca a réussi à faire taire les critiques dans cette Coupe d’Afrique. Alors qu’il martelait avant la compétition qu’il pensait toujours être l’homme capable de remporter une CAN avec le Maroc, Regragui a eu le mérite de croire en lui jusqu’au bout et il n’est pas passé loin de la vérité. Et il se retrouve avec le meilleur bilan en tant qu’entraîneur de l’histoire de la sélection marocaine, forcément. Mais une aventure sur le banc du Maroc est épuisante, et alors que la Coupe du monde qui aura lieu cet été de l’autre côté de l’Atlantique arrive à grands pas, la question de son avenir se posait forcément.

La suite après cette publicité

Walid Regragui a posé sa démission

Car Walid Regragui savait lui-même que son avenir sur le banc dépendait de son parcours à la CAN. A posteriori, difficile de dire que Walid Regragui est le grand fautif de cette défaite en finale. Pourtant, le coach de 50 ans a tranché. Selon nos informations, Walid Regragui a posé sa démission à la Fédération marocaine. Lassé de cette compétition éprouvante, Regragui ne souhaite pas continuer l’aventure avec les Lions de l’Atlas, et ce, malgré une Coupe du monde dans moins de six mois.

Mais pour acter son départ, il reste à savoir quelle décision va prendre la FRMF après cette décision qui a de quoi surprendre. En cas de refus, Walid Regragui devra donc continuer l’aventure à la tête du Maroc et donc préparer au mieux le Mondial 2026. Il n’aura pas trop de mal à repartir de l’avant et pourra encore se reposer sur un groupe toujours derrière lui, une force dont est consciente la Fédération marocaine. Mais si la FRMF décide de confirmer son départ, il faudra donc retrouver un sélectionneur dans l’urgence. Réponse prochainement.

La suite après cette publicité

Depuis notre information, la FRMF a publié un communiqué pour démentir la démission de son sélectionneur. «La Fédération Royale Marocaine de Football dément catégoriquement les informations qui circulent dans certains médias concernant la démission du sélectionneur de l’équipe nationale, M. Walid Regragui.»*