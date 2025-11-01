Le groupe de l’OM avec 1 petit nouveau pour le déplacement à Auxerre

L’Olympique de Marseille se déplace à Auxerre samedi soir pour la 11e journée de Ligue 1 avec un groupe fortement remanié par les absences. Roberto De Zerbi doit en effet composer sans Leonardo Balerdi, Timothy Weah, Geoffrey Kondogbia, Hamed Junior Traoré et Amine Gouiri, toujours à l’infirmerie. Bilal Nadir manque également à l’appel après son malaise survenu mercredi face à Angers.

Pour faire face à ces forfaits, le technicien marseillais a retenu un groupe de 21 joueurs, avec la première convocation du jeune défenseur Pladi N’Zinga Pambani. Rulli, Aguerd, O’Riley et Aubameyang figurent notamment dans la liste, tout comme Greenwood ou encore Vermeeren, alors que De Zerbi comptera sur la jeunesse et la polyvalence pour maintenir la dynamique olympienne en championnat.