Ligue 1

Le groupe de l’OM avec 1 petit nouveau pour le déplacement à Auxerre

Par Valentin Feuillette
1 min.
Roberto De Zerbi @Maxppp
Auxerre Marseille
L’Olympique de Marseille se déplace à Auxerre samedi soir pour la 11e journée de Ligue 1 avec un groupe fortement remanié par les absences. Roberto De Zerbi doit en effet composer sans Leonardo Balerdi, Timothy Weah, Geoffrey Kondogbia, Hamed Junior Traoré et Amine Gouiri, toujours à l’infirmerie. Bilal Nadir manque également à l’appel après son malaise survenu mercredi face à Angers.

Olympique de Marseille
📋 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 ⚔️ #AJAOM

Voici les 2️⃣1️⃣ Olympiens choisis par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour le déplacement à Auxerre 💪
Pour faire face à ces forfaits, le technicien marseillais a retenu un groupe de 21 joueurs, avec la première convocation du jeune défenseur Pladi N’Zinga Pambani. Rulli, Aguerd, O’Riley et Aubameyang figurent notamment dans la liste, tout comme Greenwood ou encore Vermeeren, alors que De Zerbi comptera sur la jeunesse et la polyvalence pour maintenir la dynamique olympienne en championnat.

Pub. le - MAJ le
