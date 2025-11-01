Monaco : Paul Pogba sort du silence après sa rechute

La grande première de Paul Pogba était très attendue, mais elle n’aura pas lieu ce week-end. Alors qu’il devait pourtant faire son grand retour dans le groupe monégasque pour la réception du Paris FC, le milieu de terrain français a été touché à la cheville à l’entraînement. Absent de la séance de ce vendredi avec l’équipe, il ne sera finalement pas convoqué, comme l’a annoncé son coach Sébastien Pocognoli en conférence de presse.

La suite après cette publicité

Il faudra donc attendre logiquement jusqu’au retour de la prochaine trêve pour revoir le Français dans le groupe. Ce samedi, à travers une courte story sur Instagram, Paul Pogba est sorti du silence : « Sabr (ndlr : patience en arabe), le plan de Dieu est le meilleur moment», a-t-il ainsi lancé. Paul Pogba prend donc son mal en patience et n’est pas abattu par ce nouveau contre-coup.