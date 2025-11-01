Le groupe du PSG sans Mbaye et Doué pour affronter Nice

Luis Enrique a dévoilé le groupe retenu pour la réception de l’OGC Nice ce samedi à 17h au Parc des Princes, à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Le technicien espagnol peut s’appuyer sur un effectif quasiment au complet, avec notamment les présences de Kvaratskhelia, Dembélé, Zaïre-Emery et Marquinhos. À noter également la convocation de plusieurs jeunes talents comme Mayulu et Ndjantou, tandis que le secteur défensif sera renforcé par Hakimi, Lucas Hernandez ou encore Beraldo.

Dans les buts, Luis Enrique dispose de Safonov, Chevalier et Renato Marin. En attaque, Gonçalo Ramos et Bradley Barcola sont bien présents pour mener le front offensif, accompagnés par Dembélé et Lee Kang-In. A noter l’absence d’Ibrahim Mbaye, de retour avec les U19, et de Désiré Doué, blessé gravement à Lorient. Les Parisiens auront pour objectif de rebondir après la déception du match nul en Bretagne contre Lorient en milieu de semaine. Une rencontre qui s’annonce disputée, avec l’ambition claire pour Paris de s’imposer devant son public.