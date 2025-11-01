PSG - Nice : les compositions probables

Leader de Ligue 1 mais freiné à Lorient (1-1) en milieu de semaine, le Paris Saint-Germain retrouve le Parc des Princes ce samedi pour défier l’OGC Nice. Privé de Désiré Doué, sorti sur civière au Moustoir, le club de la capitale espère malgré tout retrouver le chemin de la victoire avant son choc européen contre le Bayern Munich.

Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait donc faire confiance à ses habituels titulaires. Dans les buts, Chevalier est une nouvelle fois attendu et pourrait être protégé par un quatuor défensif composé de Zaïre-Emery, Pacho, Beraldo et Mendes. Au milieu de terrain, Neves est pressenti pour débuter la rencontre, tout comme Mayulu et Vitinha. Enfin Barcola et Kvaratskhelia entoureront Mayulu puisque Dembélé a visiblement rechuté.

Le PSG avec Mayulu, Neves de retour ?

De son côté, l’OGC Nice aura à cœur de frapper un grand coup dans la capitale et confirmer sa montée en puissance. Invaincus depuis cinq matchs de championnat, les hommes de Franck Haise ont, en effet, retrouvé leur solidité et leur confiance, portés par des succès convaincants face à Rennes, Lille et Lyon. Un choc que le Gym devrait débuter en 3-4-3.

Devant Diouf, aligné dans les buts, Mendy, Bah et Oppong composeront la défense à trois. Au milieu de terrain, Boudaoui et Vanhoutte devraient également être associés et bénéficier du soutien de Gouveia et Bard, titularisés dans des rôles de piston. Très en forme ces dernières semaines, Diop ne devrait pas débuter la rencontre en tant que titulaire. Boga pourrait débuter avec Carlos et Jansson sur le front de l’attaque niçoise.