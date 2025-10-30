Man City : le message clair, et en anglais, de Rayan Cherki

Loin de nous l’idée de nous moquer de Rayan Cherki et de son anglais, il fait d’ailleurs l’effort de parler dans la langue du pays où il évolue, contrairement à plein de joueurs passés par la Ligue 1. On retiendra surtout les mots et le message envoyé à Pep Guardiola, après sa titularisation face à Swansea en League Cup (victoire 3-1), qui a abouti à un but et une passe décisive.

« Je me sens très bien parce que je n’avais pas joué depuis longtemps et je suis content d’être de retour pour aider mes amis. Je suis très heureux d’être de retour car je veux jouer. Je veux prendre du plaisir, et donner du plaisir. Quand je ne suis pas sur le terrain, je ne suis pas heureux, quand j’y suis, je suis heureux », a déclaré l’ancien Lyonnais, remis de sa blessure, qui compte bien désormais enchaîner les rencontres avec Manchester City.