Quand Emmanuel Macron interpelle Ronaldo en pleine interview

Présent au Brésil pour participer à la COP30, Emmanuel Macron s’est prêté à une interview bien plus légère qu’à l’accoutumée avec l’humoriste français Paul Cabannes. Devenu star au Brésil avec plus de 2,5 millions d’abonnés sur Instagram, ce dernier a été invité à rencontrer le président français lors de sa récente tournée en Amérique latine, après avoir déjà participé à un repas officiel entre le dirigeant brésilien Lula et Emmanuel Macron l’année dernière. L’entretien, détendu et diffusé sur les réseaux sociaux, a pris la forme d’un jeu autour de plusieurs curiosités vraies ou fausses sur le Brésil.

L’un des échanges les plus marquants a concerné le football. Cabannes a affirmé que « Ronaldo, le Brésilien, avait déclaré en 2017 qu’il aurait aimé jouer à l’Olympique de Marseille ». « C’est non seulement vrai, mais c’est une évidence », a répondu Emmanuel Macron en riant, avant d’ajouter : « Marseille, c’est quasiment un public brésilien. » En réalité, Ronaldo n’a jamais tenu de tels propos, mais le président a insisté, sourire aux lèvres : « C’est faux ? Non ! Mais non, il l’a dit. Ronaldo, si tu regardes… Ceci est un appel à Ronaldo. Si on pouvait corriger les choses. » On attend désormais la réponse du Fenomeno.