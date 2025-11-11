Menu Rechercher
Éliminatoires Euro U21

Lisandru Olmeta appelé en Équipe de France Espoirs

Par André Martins
1 min.
Lisandru Olmeta en action avec le LOSC @Maxppp
Suisse U21 France U21

Guillaume Restes (Toulouse) et Jean-Mattéo Bahoya (Eintracht Francfort) sont forfaits pour le rassemblement de novembre de l’équipe de France Espoirs en raison de blessures à la cuisse subies lors de leur dernier match de championnat, a informé la Fédération française de football (FFF) dans un communiqué. Les examens passés lundi à Clairefontaine ont confirmé qu’ils ne seraient pas suffisamment rétablis pour participer aux prochaines rencontres.

Le sélectionneur Gérald Baticle a donc convoqué Lisandru Olmeta (SC Bastia) et Jeanuël Belocian (Bayer Leverkusen) pour compléter l’effectif. Le premier, fils de l’ancien gardien français Pascal Olmeta, était le portier titulaire de la sélection tricolore lors de la Coupe du monde U20 il y a moins d’un mois. Il pourra connaître dans quelques jours sa première sélection chez les Espoirs. Les Bleuets affronteront la Suisse vendredi 14 novembre à 19h30, puis les Îles Féroé lundi 17 novembre à 21h00, dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2027.

Éliminatoires Euro U21
France U21
Jeanuël Belocian
Lisandru Olmeta

