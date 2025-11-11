Le PSG prend position dans le scandale Lucas Chevalier !

C’est un scandale dont se serait bien passé Lucas Chevalier. Dimanche, quelques heures avant le début du choc face à l’Olympique Lyonnais, un screenshot d’un like du gardien tricolore sur une publication pro-RN sur Instagram a fait le tour des réseaux. Les réactions, venant de supporters parisiens comme de fans d’autres clubs, ont été particulièrement fortes et ont même poussé le principal concerné à prendre la parole dans la nuit.

« J’ai pu voir ce qu’il a pu se dire à mon propos concernant le fait que j’ai liké une publication sur Instagram d’une orientation politique que je ne partage pas, bien évidemment. Je ne cherche pas à vous convaincre, mais il est désolant de savoir qu’en scrollant et en laissant un like sans s’en être rendu compte sur une publication, vous êtes informé que votre image est salie de haut en bas pour une action accidentelle. Ça m’emmerde. Le mal est fait et les choses ont été prononcées à mon égard. Vous avez essayé de me faire passer pour un facho, et ce n’est pas que moi que vous avez visé, mais ma famille entière », a expliqué le gardien, qui aurait été très touché par cette affaire.

Le PSG au chevet de Chevalier

Lundi dans la journée, le gardien s’est réuni avec le PSG pour discuter de cette situation. Et selon les informations de L’Équipe, l’ancien portier du LOSC peut au moins compter sur le soutien de ses dirigeants. Effectivement, les décideurs parisiens ont tenu à faire savoir à Chevalier qu’ils le soutiennent et qu’ils estiment que son communiqué est sincère. Il n’y aura donc ni sanction ni mise à l’écart. Les deux parties souhaitent cependant vite oublier cet épisode et passer à autre chose, toujours selon les informations du quotidien sportif.

Même si ce n’est pas précisé par le média, on imagine aussi que dans le clan Chevalier comme du côté de Paris, on veut éviter toute récupération politique de l’affaire. Toujours est-il que cette histoire risque encore de rester dans les esprits pendant un petit moment, avec ce fameux adage des réseaux sociaux qui n’oublient rien. Encore plus si les prestations du gardien, qui a encore eu des choses à se reprocher face à l’OL, ne s’améliorent pas considérablement.