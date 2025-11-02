Manchester City : Rayan Cherki envoie un message fort à Pep Guardiola

Rayan Cherki vient sans doute de vivre la semaine la plus accomplie de sa jeune carrière à Manchester City. Brillant mercredi en League Cup contre Swansea, buteur et passeur décisif, le Français a confirmé ce dimanche face à Bournemouth en Premier League avec deux offrandes pour Erling Haaland. En quatre jours, l’ancien Lyonnais a rappelé à tout le monde, et surtout à Pep Guardiola, pourquoi il est considéré comme l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération. Longtemps freiné par une blessure à la cuisse contractée en août et aussi par la concurrence dans le secteur offensif des Skyblues, Cherki n’avait eu que très peu de temps de jeu depuis le début de saison. Mais Guardiola, qui n’a jamais caché son admiration pour le Français, a fini par lui offrir sa chance : « Rayan est l’un des joueurs les plus talentueux que j’aie jamais vus dans ma carrière. Techniquement, individuellement… Il est au top ! La question est de savoir comment il s’intègre dans ce que nous voulons faire, comment il lit chaque action, ce dont le jeu a besoin ».

Contre Swansea, en huitièmes de finale de League Cup, le meneur de jeu de 22 ans n’a pas tremblé. Auteur d’une prestation majuscule ponctuée d’une passe décisive pour Marmoush et d’un but en toute fin de rencontre, Cherki a mené City vers la victoire (3-1). « Je me sens très bien, je n’avais plus joué depuis très longtemps. Je suis heureux d’aider mes coéquipiers. Je veux juste jouer, prendre du plaisir et en donner », avait-il confié après le match. Quatre petits jours plus tard, Pep Guardiola a de nouveau fait confiance au Français face à Bournemouth, cette fois dans un match capital de championnat, face au 2e de PL avant le match. Aligné aux côtés d’Erling Haaland et de Phil Foden en attaque, il a illuminé la rencontre par sa justesse technique et sa créativité. Dès la 17e minute, il délivre une superbe passe de la tête pour le buteur norvégien, avant de le servir à nouveau en profondeur pour le 2-1 (33e). Résultat : Manchester City s’impose 3-1 et remonte à la deuxième place du championnat.

Une complémentarité naturelle avec Haaland

Au micro de Canal+, Cherki a tenu à rendre hommage à son coéquipier : « jouer avec un joueur de son calibre, c’est facile, c’est simple. Je n’ai pas besoin de réfléchir pendant 50 ans, ni même d’ouvrir les yeux. En fermant les yeux, je peux lui mettre le ballon là où il faut, comme il le veut, comme il l’entend, et après, il n’a plus qu’à faire le boulot. Maintenant, le coach l’a bien dit : il n’y a pas que lui qui doit marquer dans l’équipe. Nous, les attaquants et les milieux offensifs, on doit aussi l’aider, marquer des buts et être décisifs. Aujourd’hui, je suis content de lui avoir offert deux passes décisives. J’espère qu’il en mettra une petite quinzaine, voire une bonne vingtaine d’ici à la fin de la saison, ce serait pas mal. » Le lien entre les deux hommes dépasse d’ailleurs le rectangle vert. Haaland et Cherki s’entendent aussi très bien en dehors du terrain, et cette complicité se ressent sur la pelouse : l’un distribue, l’autre conclut, une alchimie naturelle entre un passeur inspiré et un avant-centre chirurgical.

Pourtant, il n’était pas évident pour le Français de s’imposer dans un effectif aussi dense. Pep Guardiola avait souvent évoqué la difficulté d’associer ses créateurs ensemble : « c’est une option envisageable de faire jouer Cherki et Foden ensemble, mais il faut comprendre ce que c’est que de jouer en Premier League, avec le physique que cela implique. Nous devons trouver le bon équilibre. » Mais après sa blessure et son retour progressif à l’entraînement, Cherki est revenu plus affûté que jamais, prêt à s’imposer durablement. Les supporters, qui réclamaient sa titularisation avant le match contre Bournemouth sur les réseaux sociaux, ont enfin vu leur souhait exaucé, et ils n’ont d’ailleurs pas été déçus. Cette semaine, Rayan Cherki n’a pas seulement performé : il a surtout offert une réponse éclatante à Pep Guardiola et à tous ceux qui doutaient de sa place dans le projet des Cityzens. Deux matchs, un but, trois passes décisives et une impression limpide : le Français est bel et bien lancé. Depuis son arrivée, Rayan Cherki est décisif toutes les 55 minutes avec Manchester City : 3 buts et 4 passes décisives en 391 minutes jouées. Manchester City vient peut-être de découvrir sa nouvelle arme offensive de premier plan après le départ de De Bruyne à Naples. Le natif de Lyon postule désormais à une place de titulaire contre Dortmund ce mercredi en Ligue des Champions.