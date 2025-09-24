Menu Rechercher
League Cup

League Cup : Man City, Newcastle, Tottenham et Arsenal filent en 1/8es

Huddersfield 0-2 Man City

L’ordre a été respecté ce soir en League Cup. Manchester City, Newcastle, Tottenham et Arsenal ont tous fait le job en allant décrocher leur qualification en 1/8es de finale. Les Skyblues se sont imposés 2-0 face à Huddersfield grâce à un superbe but de Foden après un beau relais avec Mukasa (18e), puis Savinho a fini le travail d’une frappe sous la barre (74e). En parallèle, Newcastle a écarté Bradford City (4-1) grâce à des doublés de Joelinton (17e, 75e) et Osula (19e, 87e).

Tottenham a fait le métier face à Doncaster (3-0) en s’en remettant à Palhinha, Brennan Johnson et un contre son camp de McGrath. Enfin, Arsenal a dominé Port Vale (0-2). Eberechi Eze a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs, et Trossard a scellé la victoire de son club.

