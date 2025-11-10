Wolfsburg se sépare de son entraîneur Paul Simonis

Le VfL Wolfsburg a annoncé la rupture immédiate de sa collaboration avec son entraîneur, Paul Simonis. Arrivé en début de saison avec l’ambition de qualifier Wolfsburg pour une compétition européenne, le technicien néerlandais était à l’opposé de ses objectifs. Après dix journées de championnat, le club ne compte que huit points et vient d’encaisser sa sixième défaite, égalant ainsi son record négatif de la saison 2012/13.

«Le VfL Wolfsburg s’est séparé de son entraîneur principal, Paul Simonis. Le technicien de 40 ans a été relevé de ses fonctions avec effet immédiat dimanche soir. Avec Simonis, les entraîneurs adjoints Peter van der Veen, Tristan Berghuis et Martin Darneviel quittent également le club. Chez les « Loups », c’est l’entraîneur des U19, Daniel Bauer, qui prendra la direction de l’équipe première jusqu’à nouvel ordre», peut-on lire dans le communiqué publié par les Wölfe, qui pointent à la 14e place de Bundesliga.