Strasbourg : la sortie cash d’Emanuel Emegha

Par André Martins
1 min.
Emanuel Emegha avec Strasbourg @Maxppp
Strasbourg 2-0 Lille

Pour sa première titularisation depuis fin septembre, Emanuel Emegha n’a pas seulement retrouvé sa place dans le onze de départ : il a éclaboussé la soirée de son talent. Auteur d’un doublé lors du succès de Strasbourg face au LOSC (2-0) et désigné homme du match, l’attaquant néerlandais a également renoué avec un public partagé, certains supporters lui reprochant déjà son futur départ vers Chelsea l’été prochain.

ici Alsace
E. Emegha le capitaine du @RCSA a frappé fort pour son retour, sur le terrain avec un doublé contre @loscoive et au micro.
"Les gens ont raconté de la merde pendant mon absence. Qu'ils en racontent encore plus la prochaine fois et je reviendrai encore plus fort"
#RCSALOSC (2-0)
En zone mixte après la rencontre, Emegha n’a pas mâché ses mots. « Le temps a été long pour mon retour. Très long. Les gens ont raconté de la merde pendant mon absence. Qu’ils en racontent encore plus la prochaine fois et je reviendrai encore plus fort », a-t-il lâché, visiblement revanchard. Délivré de ses soucis aux ischios, le buteur en est désormais à quatre réalisations en cinq matches de Ligue 1 — un compteur qui pourrait bien continuer à grimper dans les semaines à venir.

Pub. le - MAJ le
