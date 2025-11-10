Le PSG fait un énorme rappel à l’ordre à la Ligue 1

Cette semaine, le Paris Saint-Germain est passé par tous les états. Il y a eu tout d’abord de la déception après la défaite face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Les champions de France étaient également très inquiets après la nouvelle blessure d’Ousmane Dembélé et celle d’Achraf Hakimi, taclé par derrière par Luis Diaz. Mercredi, tout le monde a été fixé puisque les pensionnaires du Parc des Princes ont annoncé les absences pour plusieurs semaines du Ballon d’Or 2025 ainsi que du Marocain. Nuno Mendes s’est également ajouté à la liste des joueurs blessés. Malgré cela, Paris a dû passer très vite à autre chose avec un choc face à l’OL à préparer. Luis Enrique a dû apporter quelques retouches à son effectif.

Malgré cela, son équipe s’est imposée 3 à 2 dans les arrêts de jeu grâce à un but de João Neves. En conférence de presse, le coach asturien a aimé la résilience de ses troupes. «C’est un mot que j’aime. Je l’ai utilisé pour évoquer la mentalité adéquate, celle qui permet de chercher à gagner ce match. On a inscrit les premiers buts, mais j’ai vu que l’Ol était une équipe mature. Très vite, ils ont égalisé. Nous n’avons pas non plus eu le temps de profiter de notre deuxième but, ce qui nous aurait permis de contrôler la rencontre. Ce dernier but, inscrit dans la difficulté, nous permet de l’emporter. C’est important pour nous, quand tu as des difficultés, de montrer des capacités et de la détermination. On reste premiers du Championnat et on est contents.»

Le PSG ne délaisse pas du tout la L1

Même si certains peuvent penser le contraire, le PSG, qui connaît un peu plus de difficultés cette saison du fait des blessures ou encore de la fatigue accumulée, est bien décidé à défendre son titre en L1. C’est ce qu’a assuré João Neves en zone mixte. «On continue à être premiers. C’est le plus important que l’équipe gagne. Ce n’est pas mon but ou celui d’un autre joueur. C’est toujours l’équipe la plus importante. L’OL est une grande équipe. Ils donnent tout sur le terrain pour la victoire et gagner en championnat. On a été plus forts sur le match et on n’a pas lâché jusqu’à la fin. On sait que le championnat est très difficile. Les équipes sont très fortes et on ne peut pas se relâcher. Je pense que c’est une démonstration de notre travail et de notre esprit.»

Ensuite, il a répondu à ceux qui disent que la L1 n’est pas prioritaire pour Paris. «Pour nous, ce n’est pas vrai. Le championnat, c’est très important. On joue toutes les semaines. La Ligue des Champions, qu’on a gagnée, est aussi très importante. Donc ça nous fait plaisir de gagner. Mais ce n’est pas vrai ce qui est dit, le championnat est très important pour nous aussi.» Lucas Hernandez va dans le même sens. «On peut dire que ça s’est vu aujourd’hui (hier). On veut gagner cette Ligue 1 et on veut être leader. Aujourd’hui (hier), en gagnant ce match, on savait qu’on allait dormir dans la peau du leader avant la trêve. C’était l’objectif et c’est ce qu’on a fait». En tête du classement après 12 journées, le PSG (27 points, 8 victoires, 3 nuls et 1 défaite) a envoyé hier soir un message à toute la L1, notamment l’OM (25 points) et Lens (25 points) qui les talonnent. La suite au prochain épisode.