Menu Rechercher
Commenter 4
Premier League

Man City, EdF : Rayan Cherki touché à la cuisse

Par Maxime Barbaud
Rayan Cherki en Bleu @Maxppp

Rayan Cherki sera-t-il présent avec l’équipe de France durant cette très internationale ? La question mérite d’être posée et aura rapidement une réponse car le milieu offensif est d’ores et déjà forfait pour le déplacement ce dimanche de Manchester City à Brighton.

La suite après cette publicité

L’ancien Lyonnais est blessé à une cuisse, ce qui remet en cause sa participation aux deux matchs des Bleus contre l’Ukraine (5 septembre) et l’Islande (9 septembre) dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Eliminatoires CM - Europe
France
Man City
Rayan Cherki

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
France Flag France
Man City Logo Manchester City FC
Rayan Cherki Rayan Cherki
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier