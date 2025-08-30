Man City, EdF : Rayan Cherki touché à la cuisse

Rayan Cherki sera-t-il présent avec l’équipe de France durant cette très internationale ? La question mérite d’être posée et aura rapidement une réponse car le milieu offensif est d’ores et déjà forfait pour le déplacement ce dimanche de Manchester City à Brighton.

L’ancien Lyonnais est blessé à une cuisse, ce qui remet en cause sa participation aux deux matchs des Bleus contre l’Ukraine (5 septembre) et l’Islande (9 septembre) dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde.