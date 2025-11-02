Southampton se sépare de Will Still

Will Still chez les Saints, c’est terminé. L’entraîneur belge - arrivé en juillet dernier - a été licencié par Southampton, ce dimanche soir, suite à la cinquième défaite du club anglais en Championship (D2 Anglaise) contre Preston (0-2), après 13 journées. Southampton reste par ailleurs sur trois défaites consécutives et pointe actuellement à la 21e place du classement, avec seulement trois points d’avance sur le premier relégable, Sheffield United.

« Le Southampton Football Club confirme avoir pris ce soir la décision de se séparer de Will Still, entraîneur de l’équipe masculine première. Rubén Martinez, Clément Lemaitre et Carl Martin ont également quitté leurs fonctions au sein du club. Tonda Eckert, entraîneur de l’équipe masculine des moins de 21 ans, prendra temporairement la tête de l’équipe. Johannes Spors, directeur technique du groupe, a déclaré : "Will est une personne formidable qui a tout donné pour essayer d’améliorer les performances et les résultats. En fin de compte, ce processus a pris plus de temps que nous ne l’aurions tous souhaité. En procédant à ce changement maintenant, nous pensons avoir les meilleures chances de renverser la situation cette saison et de remonter au classement. Je tiens à remercier Will, Rubén, Clément et Carl pour leurs efforts et leur souhaite bonne chance pour l’avenir" », a communiqué Southampton sur son site officiel.