Liverpool : Mohamed Salah prêche la patience après un début de saison difficile

Avant son succès plutôt encourageant contre Aston Villa (2-0) samedi en Premier League, Liverpool traversait une période difficile avec six défaites sur ses sept derniers matchs, toutes compétitions confondues. Un début de saison très en deçà des attentes pour une équipe largement renforcée cet été, mais encore en quête de cohésion. Malgré un effectif profondément remanié, les Reds peinent à trouver leurs repères et à tirer le meilleur de leurs nombreuses recrues.

La suite après cette publicité

Décevant ces dernières semaines mais buteur contre les Villans, son 250e but sous le maillot de Liverpool, Mohamed Salah a expliqué ces difficultés par le besoin d’adaptation des nouveaux venus. « Je ne suis pas satisfait de ce début de saison. C’est une saison délicate pour nous car nous avons pas mal de nouveaux joueurs. De très bonnes recrues, certes, mais elles ont besoin de temps pour s’adapter à l’équipe. Nous devons apprendre à nous connaître et à comprendre le jeu de chacun, puis tout ira bien », a déclaré l’Égyptien après la rencontre. Cet été, Liverpool a investi près de 483 millions d’euros, hors bonus, pour attirer notamment Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni et Freddie Woodman.