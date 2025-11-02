Menu Rechercher
Commenter 14
Ligue 1

Rennes : le geste hilarant de Rosenior à Lepaul après la lourde défaite du RCSA

Par Allan Brevi
1 min.
Liam Rosenior, le nouvel entraineur de Strasbourg @Maxppp
Rennes 4-1 Strasbourg

Auteur d’un triplé face au RCSA ce dimanche, Estéban Lepaul a largement contribué à la victoire du Stade Rennais (4-1). L’attaquant de 25 ans réussit particulièrement bien face aux Alsaciens puisqu’il a inscrit 7 buts contre eux en 2025, confirmant son statut de joueur incontournable pour le club breton, mais surtout de cauchemar pour les Alsaciens.

La suite après cette publicité
Clément Gavard
La petite scène sympa entre Liam Rosenior et Estéban Lepaul en zone mixte : l’attaquant a marqué 7 buts contre Strasbourg en 2025.
Voir sur X

Liam Rosenior, l’entraîneur strasbourgeois, a offert une petite scène sympathique en zone mixte après la rencontre. Profitant de l’intervention du triple buteur devant les journalistes, Rosenior a mimé un étranglement, sous le regard amusé de Lepaul et des médias présents, détendant l’atmosphère malgré la lourde défaite de son équipe.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (14)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Strasbourg
Rennes
Liam Rosenior
Esteban Lepaul

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Strasbourg Logo Strasbourg
Rennes Logo Stade Rennais FC
Liam Rosenior Liam Rosenior
Esteban Lepaul Esteban Lepaul
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier