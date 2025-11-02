Rennes : le geste hilarant de Rosenior à Lepaul après la lourde défaite du RCSA

Auteur d’un triplé face au RCSA ce dimanche, Estéban Lepaul a largement contribué à la victoire du Stade Rennais (4-1). L’attaquant de 25 ans réussit particulièrement bien face aux Alsaciens puisqu’il a inscrit 7 buts contre eux en 2025, confirmant son statut de joueur incontournable pour le club breton, mais surtout de cauchemar pour les Alsaciens.

Liam Rosenior, l’entraîneur strasbourgeois, a offert une petite scène sympathique en zone mixte après la rencontre. Profitant de l’intervention du triple buteur devant les journalistes, Rosenior a mimé un étranglement, sous le regard amusé de Lepaul et des médias présents, détendant l’atmosphère malgré la lourde défaite de son équipe.