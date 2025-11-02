Ligue 1
Rennes : le geste hilarant de Rosenior à Lepaul après la lourde défaite du RCSA
1 min.
@Maxppp
Auteur d’un triplé face au RCSA ce dimanche, Estéban Lepaul a largement contribué à la victoire du Stade Rennais (4-1). L’attaquant de 25 ans réussit particulièrement bien face aux Alsaciens puisqu’il a inscrit 7 buts contre eux en 2025, confirmant son statut de joueur incontournable pour le club breton, mais surtout de cauchemar pour les Alsaciens.
La suite après cette publicité
Clément Gavard @Clem_Gavv – 17:34
La petite scène sympa entre Liam Rosenior et Estéban Lepaul en zone mixte : l’attaquant a marqué 7 buts contre Strasbourg en 2025.Voir sur X
Liam Rosenior, l’entraîneur strasbourgeois, a offert une petite scène sympathique en zone mixte après la rencontre. Profitant de l’intervention du triple buteur devant les journalistes, Rosenior a mimé un étranglement, sous le regard amusé de Lepaul et des médias présents, détendant l’atmosphère malgré la lourde défaite de son équipe.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Presnel Kimpembe : «je préfère gagner une Ligue des Champions avec le PSG, que cinq avec le Real Madrid»
Explorer