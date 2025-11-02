PL : Manchester City dompte Bournemouth grâce au duo Haaland-Cherki

Dans le cadre de la 10e journée de Premier League, Manchester City recevait Bournemouth, 2e au classement avant le match, à l’Etihad Stadium. Pour ce choc de haut de tableau, Pep Guardiola avait décidé de titulariser Rayan Cherki après son excellent match contre Swansea en milieu de semaine. Erling Haaland était lui logiquement aligné en pointe. Côté Bournemouth, la sensation Éli Junior Kroupi était positionné sur le front de l’attaque, tandis qu’Adrien Truffert occupait le poste de latéral gauche.

Le match s’est rapidement emballé puisque l’inarrêtable Erling Haaland a inscrit son 16e but toutes compétitions confondues après une sublime passe décisive de Cherki de la tête dès la 17e minute (1-0). Quelques minutes plus tard, Adams a égalisé pour Bournemouth à la 25e minute (1-1) après une erreur d’appréciation de Gianluigi Donnarumma. Mais le duo Haaland-Cherki a encore frappé à la 33e minute : le Français a délivré une superbe ouverture en profondeur pour le Norvégien, qui a encore fait preuve d’une précision chirurgicale (2-1). En seconde période, O’Reilly a inscrit le troisième but de City, scellant définitivement la rencontre (3-1). Au classement de PL, les Citizens remontent à la 2e place avec 19 points, tandis que Bournemouth descend à la 4e position avec 18 points.