Serie A

Fiorentina : c’est terminé pour Stefano Pioli

Par Matthieu Margueritte
pioli @Maxppp

Battue à domicile ce week-end par Lecce (0-1), la Fiorentina s’enfonce dans les profondeurs du classement de Serie A (19e, 0 victoire en 10 matches). Revenu entraîner en Serie A après son expérience mitigée en Arabie saoudite du côté d’Al-Nassr, Stefano Pioli va donc sans surprise en payer les pots cassés.

Sky Italie annonce en effet que Pioli et la Viola vont prochainement divorcer. La décision devrait tomber ce lundi et il ne resterait plus qu’à connaître les modalités de départ d’un coach qui n’entend pas démissionner alors qu’il lui reste encore trois ans de contrat.

Pub. le - MAJ le
