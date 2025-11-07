Menu Rechercher
Commenter
Officiel Serie A

La Fiorentina annonce son nouveau coach

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Paolo Vanoli, alors sur le banc des U19 avec l'Italie @Maxppp

Vingtième et dernière du classement de Serie A, la Fiorentina a choisi de se séparer de Stefano Pioli. Pour le remplacer, la Viola a choisi d’introniser Paolo Vanoli, qui entraînait le Torino la saison dernière.

La suite après cette publicité
ACF Fiorentina
Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina

ACF Fiorentina comunica che Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola.

#forzaviola #fiorentina
Voir sur X

«L’ACF Fiorentina annonce que Paolo Vanoli est le nouvel entraîneur de l’équipe première violette. Né à Varèse le 12 août 1972, Vanoli a entraîné au cours de sa carrière les équipes nationales italiennes juniors U16, U18 et U19, le Spartak Moscou, avec lequel il a remporté une Coupe de Russie, Venise et Turin. Le nouvel entraîneur de la Fiorentina dirigera son premier entraînement au Viola Park cet après-midi», annonce le club italien.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Fiorentina

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Fiorentina Logo Fiorentina
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier