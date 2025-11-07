Serie A
La Fiorentina annonce son nouveau coach
Vingtième et dernière du classement de Serie A, la Fiorentina a choisi de se séparer de Stefano Pioli. Pour le remplacer, la Viola a choisi d’introniser Paolo Vanoli, qui entraînait le Torino la saison dernière.
ACF Fiorentina @acffiorentina – 14:39
Vanoli è il nuovo allenatore della FiorentinaVoir sur X
ACF Fiorentina comunica che Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola.
#forzaviola #fiorentina
«L’ACF Fiorentina annonce que Paolo Vanoli est le nouvel entraîneur de l’équipe première violette. Né à Varèse le 12 août 1972, Vanoli a entraîné au cours de sa carrière les équipes nationales italiennes juniors U16, U18 et U19, le Spartak Moscou, avec lequel il a remporté une Coupe de Russie, Venise et Turin. Le nouvel entraîneur de la Fiorentina dirigera son premier entraînement au Viola Park cet après-midi», annonce le club italien.
