Daniele De Rossi est le nouvel entraîneur du Genoa

Après l’éviction de Patrick Vieira, le Genoa était en quête d’un nouvel entraîneur. Depuis quelques jours, la presse italienne citait le nom de Daniele De Rossi (42 ans). L’ancien entraîneur de l’AS Roma a accepté ce nouveau challenge.

«Le Genoa CFC annonce la nomination de Daniele De Rossi au poste d’entraîneur de l’équipe première. Le nouvel entraîneur a déjà rencontré les joueurs et dirigera la séance d’entraînement prévue cet après-midi au centre sportif Signorini. La présentation aux médias avec Diego Lopez, directeur sportif du club, suivie de la conférence de presse d’avant-match, est prévue vendredi à 14h00 au siège de Villa Rostan. Le Genoa souhaite la bienvenue à Daniele De Rossi et à son équipe et remercie Roberto Murgita et Domenico Criscito pour leur nouvelle démonstration de leur attachement à nos couleurs», peut-on lire sur le communiqué de presse.