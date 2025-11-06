Équipe de France : Didier Deschamps justifie ses choix forts

C’est la dernière de l’année 2025. À peine un mois après avoir défié l’Azerbaïdjan (3-0) et l’Islande (2-2), les Bleus retrouvent déjà la scène. En vue de la Coupe du Monde 2026, ils affronteront ce mois-ci l’Ukraine, au Parc des Princes (le 13 novembre), puis l’Azberbaïdjan, cette fois à Bakou (le 16 novembre). Une victoire lors du premier match leur permettrait de valider officiellement leur billet pour le Mondial.

La suite après cette publicité

Didier Deschamps dévoilait sa liste ce jeudi en vue des deux rencontres, et le sélectionneur nous a réservé quelques surprises, à commencer par le retour de N’Golo Kanté. «J’échange un peu avec NG, il est à son meilleur niveau, il joue tous les 3 ou 4 jours, et il a la Ligue des Champions asiatique. Il est à son meilleur niveau, il doit se maintenir. NG a un statut, un vécu, quand je l’appelle, ce n’est pas pour faire partie, c’est pour avoir un rôle. Avec le staff, on le suit régulièrement, et c’est toujours un plaisir pour lui de venir en équipe de France», a expliqué le sélectionneur.

La suite après cette publicité

9 profils offensifs appelés, toujours pas de Tolisso

Absent des trois derniers rassemblements après un été agité et des pépins physiques, Randal Kolo Muani est lui aussi appelé. Son retour sonnait comme une évidence aux yeux de Deschamps «Il n’avait pas repris, il était blessé (lors des derniers rassemblements). Il fait partie depuis un bon moment de ce groupe France, de par ce qu’il a fait. Il peut jouer à différents postes, il connaît bien ce groupe. A partir du moment où il redevient opérationnel, ça me semble logique qu’il revienne avec nous», a expliqué DD. Son retour n’a pas fermé la porte à Mateta, neuvième profil offensif de cette liste (avec Olise, Akliouche, Barcola, Cherki, Ekitike, Kolo Muani, Mbappé et Nkunku).

«Il y a un réservoir important et ça laisse la place de montrer des choses par rapport aux décisions que j’aurai à prendre plus tard. A partir du moment où il (Mateta) a fait des choses intéressantes derrière avec son club… il a un profil un peu différent qui nous offre des opportunités intéressantes», a justifié DD au sujet de l’attaquant de Crystal Palace, buteur avec les Bleus face à l’Islande le mois dernier, et auteur de 4 buts en club depuis, dont un triplé contre Bournemouth.

La suite après cette publicité

Un mois après être repassé par la case Espoirs, Warren Zaïre-Emery fait également son retour. Pour Didier Deschamps, ses performances avec le PSG, consistantes depuis plusieurs semaines, parlent pour lui. «C’est un joueur qui a fait partie de beaucoup de rassemblements, même s’il n’a pas toujours eu énormément de temps de jeu, mais ça lui a fait du bien (de retourner en Espoirs). Il joue beaucoup plus en club, il a retrouvé un bon niveau, et je le rappelle de par ce qu’il fait depuis le mois dernier. Il a un vécu en A assez conséquent.» Corentin Tolisso aussi, mais le futur du champion du monde 2018 en Bleus s’annonce plus incertain. «J’ai des choix à faire, il fait toujours partie de la réflexion, il a un rôle qui a évolué, plus offensif, où il est performant avec son club. Il a aussi un vécu, comme certains, et il reste dans la réflexion pour maintenant et l’avenir», a confié DD. Un autre champion du monde 2018 est absent de cette liste : Florian Thauvin. S’il avait marqué le mois dernier face à l’Azerbaïdjan (3-0), le Lensois sait que son statut reste bâti sur du sable en sélection. Encore plus avec les revenants.