EdF U21 : la liste des Espoirs avec Senny Mayulu et Herba Guirassy

Alors que Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi sa liste de 24 joueurs pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026, les regards se tournent désormais vers la relève tricolore. L’équipe de France Espoirs, menée par Gérald Baticle, entame à son tour un nouveau rassemblement décisif en ce mois de novembre. Le sélectionneur des Bleuets a retenu un groupe ambitieux pour disputer deux matchs clés dans la course à l’Euro U21 2027 : un déplacement en Suisse le 14 novembre, avant de recevoir les îles Féroé à domicile le 17 novembre.

Pour ces deux confrontations, Gérald Baticle a dévoilé une liste marquée par plusieurs ajustements notables. Le capitaine du dernier rassemblement, Warren Zaïre-Emery, évoluera cette fois avec les A de Didier Deschamps. En défense, le jeune Nathan Zézé, qui évolue à Neom en Arabie saoudite, signe son retour, tandis que Thérence Koudou n’a pas été convoqué. Le milieu conserve une ossature similaire, mais sans son maître à jouer parisien. Devant, Éli Junior Kroupi, en grande forme avec Bournemouth, et Bahoya restent fidèles au poste. Saïmon Bouabré effectue lui aussi son retour, tout comme le Nantais Herba Guirassy, dont la blessure en septembre avait causé quelques tensions avec le FC Nantes. Bonne nouvelle également pour Senny Mayulu, qui manquait le dernier rassemblement sur blessure, et qui rejoint enfin le groupe. En revanche, Edjouma n’a pas été retenu cette fois. L’attaque conserve ses dynamiteurs londoniens, avec Mathys Tel et Wilson Odobert, toujours présents pour apporter leur percussion offensive.