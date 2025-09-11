La FFF au cœur d’une nouvelle polémique après les blessures de Doué et Dembélé !

Décidément, la première fenêtre internationale de la saison n’aura pas rapproché certains clubs de Ligue 1 et les équipes de France. Alors que le Paris Saint-Germain a affiché son mécontentement après les blessures d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, la Fédération française de football va devoir gérer un nouveau cas. Ce jeudi, Luis Castro, entraîneur de Nantes, est, en effet, apparu très remonté contre le staff des Espoirs après la blessure musculaire de son jeune ailier Herba Guirassy (19 ans) lors d’une opposition avec les Bleuets.

La suite après cette publicité

Appelé en renfort pour pallier le forfait du Rennais Djaoui Cissé, le Nantais a rechuté, et ce malgré les recommandations faites par les Canaris. «C’est très dur pour nous parce qu’on avait dit de ne pas le faire jouer, même pas une minute, et la sélection l’a fait jouer sur une opposition. Il s’est logiquement blessé. Notre cellule médicale avait communiqué avec eux, c’est très embêtant en premier pour nous et pour le joueur. Je serai plus attentif la prochaine fois», a ainsi avoué le technicien portugais du FC Nantes.

La suite après cette publicité

Les Nantais enragent à leur tour

Une nouvelle déconvenue qui fait forcément écho à celle survenue avec les champions d’Europe, furieux après les blessures de Dembélé et Doué. «Les faits récemment survenus, graves et évitables, doivent donner lieu à des mesures correctives rapides et immédiates», avait ainsi demandé le club parisien. Interrogé à ce sujet, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, avait toutefois défendu la gestion du staff.

«On a fait les choses de façon très professionnelle, progressive, comme on le fait avec tous les joueurs, en tenant compte du ressenti des joueurs. Malheureusement, c’est arrivé et ça concerne deux joueurs du PSG. Pour éviter des questions là-dessus, le PSG n’est pas notre adversaire, ça ne l’a jamais été. Les clubs ne l’ont jamais été même si on a des intérêts qui peuvent diverger – j’ai été de l’autre côté de la barrière à un moment. On fait les choses de manière consciencieuse systématiquement. Les échanges vont des deux côtés, peu importe le club, et je ne cite pas spécialement le PSG». Pas sûr que les Nantais soient du même avis…