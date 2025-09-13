Menu Rechercher
Premier League

Arsenal : le but exceptionnel de Martin Zubimendi

Par Jordan Pardon
1 min.
zubimendi @Maxppp
Arsenal 3-0 Nottingham

Premier but pour Martin Zubimendi avec Arsenal, et de quelle manière… Comme depuis le début de saison, l’international espagnol était titulaire cet après-midi face à Nottingham Forest en Premier League. Et c’est lui qui a ouvert le score après 32 minutes de jeu.

CANAL+ Foot
OHHH MARTIN ZUBIMENDI QUEL BUT FANTASTIQUE ! 🤯

Arsenal prend les devants face à Nottingham Forest, à suivre en direct sur CANAL+ ⚡️

#ARSNFO | #PremierLeague
Sur un corner mal repoussé par la défense des visiteurs, l’ancien joueur de la Real Sociedad venait déclencher une violente reprise de volée. Impuissant, Matz Sels ne pouvait que s’incliner. Les Gunners mènent 1-0 à la 42e minute de jeu, mais avaient perdu leur capitaine Martin Odegaard sur blessure en début de match.

Pub. le - MAJ le
