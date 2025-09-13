Arsenal : le but exceptionnel de Martin Zubimendi

Premier but pour Martin Zubimendi avec Arsenal, et de quelle manière… Comme depuis le début de saison, l’international espagnol était titulaire cet après-midi face à Nottingham Forest en Premier League. Et c’est lui qui a ouvert le score après 32 minutes de jeu.

Sur un corner mal repoussé par la défense des visiteurs, l’ancien joueur de la Real Sociedad venait déclencher une violente reprise de volée. Impuissant, Matz Sels ne pouvait que s’incliner. Les Gunners mènent 1-0 à la 42e minute de jeu, mais avaient perdu leur capitaine Martin Odegaard sur blessure en début de match.